Kaza, Belek turizm merkezi yolunda gece 00.30 sıralarında meydana geldi. Yiğitcan Koç'un (24) kullandığı motosiklet ile M.G.'nin (36) kullandığı 07 YSK 17 plakalı otomobil çarpıştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası motosikletin sürücüsü Koç olay yerinde, aynı motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı Hasan Gümüş ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da motosiklet kazası: 2 ölü - Son Dakika

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