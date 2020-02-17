Antalya'da motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Antalya'da motosiklet kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında iki kişi yaralandı.

Antalya'da motosiklet kazası: 2 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Uğur U. idaresinde Kaş istikametinden Seydikemer yönüne giden 07 AHV 366 motosiklet, lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolünü kaybederek devrildi. Kazada yere düşen sürücü Uğur U. ile yolculuk eden Gizem Ç. yaralandı. Gizem Ç.'nin kask taktığı belirlendi.


İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedaviye alındığı ve hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Maddi hasarlı trafik kazasıyla ilgili Kalkan Jandarma Komutanlığınca tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Seydikemer, Antalya, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:57 Kaynak: İHA
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