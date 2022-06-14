Antalya'da kahreden kaza: 3 genç motosiklet kazasında can verdi - Son Dakika
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Antalya'da kahreden kaza: 3 genç motosiklet kazasında can verdi

14.06.2022 09:22

Antalya'da kahreden kaza: 3 genç motosiklet kazasında can verdi Antalya'da motosiklet ile yayanın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da kahreden kaza: 3 genç motosiklet kazasında can verdi

ANTALYA - Antalya'da motosiklet ile yayanın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, gece yarısı Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. 24 yaşındaki Yakup Yıldız idaresindeki 07 DBH 46 plakalı motosiklet, bulvar üzerinde 24 yaşındaki Fevzi Can Derin'e çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık e polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Yıldız, yanında Sude Ö. ve Fevzi Can Derin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da kahreden kaza: 3 genç motosiklet kazasında can verdi
Antalya'da kahreden kaza: 3 genç motosiklet kazasında can verdi
Antalya'da kahreden kaza: 3 genç motosiklet kazasında can verdi
Antalya'da kahreden kaza: 3 genç motosiklet kazasında can verdi
Antalya'da kahreden kaza: 3 genç motosiklet kazasında can verdi
Antalya'da kahreden kaza: 3 genç motosiklet kazasında can verdi
Antalya'da kahreden kaza: 3 genç motosiklet kazasında can verdi
Antalya'da kahreden kaza: 3 genç motosiklet kazasında can verdi
Antalya'da kahreden kaza: 3 genç motosiklet kazasında can verdi
Antalya'da kahreden kaza: 3 genç motosiklet kazasında can verdi

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Antalya'da motosiklet kazası: 3 ölü Antalya'da motosiklet kazası: 3 ölü Antalya'da motosiklet kazası: 3 ölü (2) Antalya'da motosiklet kazası: 3 ölü (2)
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kahreden kaza: 3 genç motosiklet kazasında can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kahreden kaza: 3 genç motosiklet kazasında can verdi - Son Dakika
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