Antalya'da motosiklet kazası: 3 ölü - Son Dakika
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Antalya'da motosiklet kazası: 3 ölü

14.06.2022 09:50
Antalya'da motosiklet kazası: 3 ölü

ANTALYA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi Can Derin'e (24), Yakup Yıldız (24) kullandığı motosikletle çarptı.

ANTALYA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi Can Derin'e (24), Yakup Yıldız (24) kullandığı motosikletle çarptı. Kazada Derin ve Yıldız ile arkasında oturan Saniye Kıran (35), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Yakup Yıldız, kullandığı 07 DBH 46 plakalı motosikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Fevzi Can Derin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli Yıldız ve arkasında oturan Saniye Kıran ile Derin savruldu. Kaza sonrası motosiklet 300 metre, sürücü Yıldız ile Kıran yaklaşık 100 metre, Derin ise karşı şeride savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Yıldız, Kıran ve Derin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerindeki incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Antalya'da motosiklet kazası: 3 ölü
Antalya'da motosiklet kazası: 3 ölü
Antalya'da motosiklet kazası: 3 ölü
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Kaynak: DHA

Yakup Yıldız, Muratpaşa, Fevzi Can, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da motosiklet kazası: 3 ölü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da motosiklet kazası: 3 ölü - Son Dakika
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