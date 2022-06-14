ÜZERİNDEN BAŞKASININ KİMLİĞİ ÇIKTI
Antalya'da, motosiklet kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden 1'inin Saniye Kıran değil Sude Özkardeş (17) olduğu ortaya çıktı. Özkardeş'in üzerinde, akrabası Saniye Kıran'a ait kimliğin bulunduğu kaydedildi.
Kaynak: DHA
Antalya, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Antalya'da motosiklet kazası: 3 ölü (2) - Son Dakika
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