Antalya'da motosiklet kazası: 3 ölü (2) - Son Dakika
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Antalya'da motosiklet kazası: 3 ölü (2)

14.06.2022 10:50
Antalya'da motosiklet kazası: 3 ölü (2)

ÜZERİNDEN BAŞKASININ KİMLİĞİ ÇIKTIAntalya'da, motosiklet kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden 1'inin Saniye Kıran değil Sude Özkardeş (17) olduğu ortaya çıktı.

ÜZERİNDEN BAŞKASININ KİMLİĞİ ÇIKTI

Antalya'da, motosiklet kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden 1'inin Saniye Kıran değil Sude Özkardeş (17) olduğu ortaya çıktı. Özkardeş'in üzerinde, akrabası Saniye Kıran'a ait kimliğin bulunduğu kaydedildi.


Antalya'da motosiklet kazası: 3 ölü (2)
Antalya'da motosiklet kazası: 3 ölü (2)
Antalya'da motosiklet kazası: 3 ölü (2)
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Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da motosiklet kazası: 3 ölü (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da motosiklet kazası: 3 ölü (2) - Son Dakika
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