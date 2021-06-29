Antalya'da motosiklet kazası; baba yaralandı, 12 yaşındaki oğlu öldü - Son Dakika

ANTALYA'da, kullandığı motosikletle refüje çarpan Irak asıllı Hollandalı Leethmajad Daouad (54) ağır yaralandı, arkasında oturan oğlu Sıdr Leeth Majad Daouad (12) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, gece yarısı, Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Leethmajad Daouad'ın kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada Leethmajad Daouad ile arkasında oturan oğlu Sıdr Leeth Majad Daouad, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Leethmajad Daouad, ambulansla hastaneye kaldırılarak, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sıdr Leeth Majad Daouad ise yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.