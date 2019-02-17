Son Dakika Haberleri: Antalya'da Motosiklet Kazası İki Genci Hayattan Kopardı

Antalya'da Motosiklet Kazası İki Genci Hayattan Kopardı

1 saat önce

Antalya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette bulunan iki genç hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da Motosiklet Kazası İki Genci Hayattan Kopardı, System.String[]
Antalya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette bulunan iki genç hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 14.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi, Anadolu Caddesi ile 913 Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Altınkum Mahallesi'nden, üniversite yönüne seyir halinde bulunan Ahmet Çelik (22) idaresindeki 34 GS 6988 plakalı motosiklet, iddiaya göre 913 Sokak'tan caddeye doğru çıkan ve sürücüsün ismi tespit edilemeyen 07 ACP 82 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Çelik ve motosiklette bulunan Muhammet Açıkgöz (17) ağır yaralandı. Kazayı görenler yaralı iki gence yardım edebilmek için seferber oldu. 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından iki genç, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Çelik ve Muhammed Açıkgöz, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:11 Kaynak: İHA

Konyaaltı, Ahmet Çelik, Antalya, 3. Sayfa
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