Antalya'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı, arkadaşı kaçtı - Son Dakika

Antalya'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı, arkadaşı kaçtı

Antalya\'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı, arkadaşı kaçtı
Son Güncelleme: 30.09.2023 11:19

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, motosikletin tur aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan motosikletli olay yerinden hızla uzaklaşırken, arkadaşının çabalarına rağmen geri dönmedi. Motosikletin sahibi olduğunu söyleyen şahıs ise trafik polisinden kazayı kendisi yapmış gibi göstermesini isteyince, polisin tepkisiyle karşılaştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, motosikletin tur aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralandığı bildirilen motosikletli olay yerinden hızla uzaklaşırken, arkadaşının çabalarına rağmen geri dönmedi. Motosikletin sahibi olduğunu söyleyen şahıs ise trafik polisinden kazayı kendisi yapmış gibi göstermesini isteyince, polisin tepkisiyle karşılaştı.
Kaza, Eski Hisar Mahallesi Güllük Caddesi'nde yaşandı. Demokrasi Bulvarı istikametinden Hisar Caddesi'ne seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 07 ARG 571 plakalı motosiklet, Güllük Caddesi'nden dönüş yasağı olan Orhangazi Caddesi'ne dönmek için duraklayan Mehmet Rende'nin kullandığı 07 NBP 88 plakalı tur aracına arkadan çarptı.
Kazada yaralanan ismi belirlenemeyen motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı asfalta düşerek yaralanmalarına rağmen hastaneye gitmek yerine araçtan inerek, yakındaki evine doğru giden tur aracı sürücüsünün arkasından gitti. Olay yerine polis ve trafik ekiplerinin gelmesinin ardından tur aracını kullanan Mehmet Rende ve motosiklette yolcu olarak bulunan şahıs olay yerine geri dönmesine rağmen motosikleti kullanan sürücü geri dönmedi.
Trafik polisinden kendisinin sürücü olarak rapor tutulmasını istedi
Kaza sırasında motosiklette yolcu olarak bulunan şahıs, olay yerine gelen trafik polislerine önce motosikleti kendisinin kullandığını söylerken, kazayı gören vatandaşların ve tur aracı sürücüsünün motosiklet sürücüsünün kaçtığını söylemesinin ardından ısrarından vazgeçti. Şahıs bu kez de trafik polislerinden 'Motosiklet benim. Ehliyetim de var. Kaza tutanağına benim kullandığımı yazarsınız' şeklinde talepte bulununca trafik polisinin tepkisiyle karşılaştı. Trafik polisinin ısrarlı tavrı karşısında telefonla motosikleti kullanan arkadaşını çağırsa da arkadaşı olay yerine gelmedi. Rapor sürücünün firar ettiği şekilde hazırlanarak tutanak tutuldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı, arkadaşı kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı, arkadaşı kaçtı - Son Dakika
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