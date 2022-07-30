Motosiklet kazasında hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi, ailesi tarafından morgdan alındı!

Sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde motosikletiyle evine doğru giden Hakkı Sucugil motosikletin kontrolünü kaybetti ve aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede fizik öğretmeni ve ayrıca müzisyenlik yapan Hakkı Sucugil'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

YAKINLARI MORG KAPISINA AKIN ETTİ

Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Sucugil'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üzücü haberle genç öğretmenin çok sayıda yakına morga geldi. Yapılan otopsinin ardından Hakkı Sucugil'in cenazesi gözyaşları içinde yakınları tarafından morgdan alındı. Gözyaşlarına boğulan Sucugil'in kız kardeşini yakınları ve arkadaşları sakinleştirdi. Sucugil'in cenazesi toprağa verilmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine götürüldü.