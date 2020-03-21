Antalya'da motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kuru'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

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