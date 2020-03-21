Antalya'da motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

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Antalya'da motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
6 saat önce
Alanya ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alanya ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Özgür Ö'nün kullandığı 05 AAE 933 plakalı motosiklet, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Ayhan Kuru'ya (67) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kuru'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:56 Kaynak: AA
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