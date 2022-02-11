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Antalya'da motosikletin çarptığı yaşlı kadın öldü - Son Dakika

Antalya'da motosikletin çarptığı yaşlı kadın öldü

11.02.2022 21:28
Antalya'da motosikletin çarptığı yaşlı kadın öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

İsmail Hakkı Kara (54) yönetimindeki 26 EB 231 plakalı motosiklet, Orta Mahalle D-400 kara yolunun karşısına geçmeye çalışan Emine Balcı'ya (79) çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kazada ağır yaralandığı tespit edilen kadın, ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Balcı, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet sürücüsü Kara, gözaltına alındı.

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Motosiklet, Antalya, Balcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da motosikletin çarptığı yaşlı kadın öldü - Son Dakika


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