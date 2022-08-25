Motosiklet servis aracına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Motosiklet servis aracına çarptı: 2 yaralı

25.08.2022 10:20

Antalya'da motosikletin kontrolsüz kavşakta servis minibüsüne yandan çarpması sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Antalya'da motosikletin kontrolsüz kavşakta servis minibüsüne yandan çarpması sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Olay, Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi, Aykutlar Fesleğenli sokak mevkiinde, Abdulsamet B.'nin hakimiyetindeki plakası bilinmeyen motosikletin, kontrolsüz kavşakta seyir halindeki Hasan Ç.'nin kullandığı 07 C 74172 plakalı servis minibüsüne yandan çarpması sonucunda meydana geldi.

Çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, servis minibüsünün seyir halinde olduğu, motosikletin ise hızla gelerek minibüse yandan çarptığı ve motosiklettekilerin yola savrulduğu görüldü.

Kazada, çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Abdulsamet B. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Medine D. yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, motosikletin tescilinin olmadığı, motosiklet sürücüsünün ise ehliyetinin yetersiz olduğu ve kaskının takılı olmadığı öğrenildi.

Kazada can kaybı yaşanmaması tek teselli oldu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Gündoğdu, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet servis aracına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet servis aracına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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