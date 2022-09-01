Motosikletini çalmaya çalışan şüpheliyi yakalamak için adeta uçtu - Son Dakika
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Motosikletini çalmaya çalışan şüpheliyi yakalamak için adeta uçtu

01.09.2022 14:49
Motosikletini çalmaya çalışan şüpheliyi yakalamak için adeta uçtu

Antalya'da motosikletine çalınma girişiminde bulunulduğunu fark eden vatandaş, hırsızlık şüphelisini yakalamak için adeta uçtu.

Antalya'da motosikletine çalınma girişiminde bulunulduğunu fark eden vatandaş, hırsızlık şüphelisini yakalamak için adeta uçtu. Şüphelinin ani refleks gösterip kaçmasıyla vatandaş yere düşerken, elinde de şüpheliye ait terlik kaldı. Hırsızlık şüphelisine seslenen vatandaş, "Bayrağa dua etsin, yoksa yakalamıştım. İyi niyetle gelirse bir daha uçmam, terliğini geri veririm" dedi.

Hırsızlığa girişim olayı, dün saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Gündoğmuş Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde gerçekleşti. Motosikletini çalıştığı iş yerinde önüne koyan Ali Öğür (43), kimliği belirsiz bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Şahsın, Türk bayrağının altındaki motosikletine yöneldiğini ve çalma girişiminde bulunduğunu fark eden Öğür, iş yerinden hızlıca koşup şüpheliyi yakalamak istedi. Motosiklete yaklaştığından balıklama atlayış gerçekleştiren Öğür, şüphelinin ani refleks gösterip kaçasıyla boşlukta kalıp yere düştü. Hırsızlık şüphelisi olay yerinden kaçarken, terliğinin teki ise Öğür'ün elinde kaldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Uçtum ama boşluğa düştüm"

Motosikletini çalınmaktan kurtaran Ali Öğür, olay anını şu sözlerle anlattı:

"Biz içeride oturuyorduk. İş yerinin kapıları kapalı ve perdeleri çekiliydi. Önce etrafı kolaçan etti. İş yerinin kapalı olduğunu zannetti. Önce uydu cihazını cebine koymaya çalıştı, sonra motosiklete tornavidayı sokuyordu. Hırsız olduğunu anlayınca, yakalamayı düşündüm. Ayak seslerimi duyup o da beni fark etti. Uçtum ama arkadaş kaçınca boşluğa düştüm. O Türk bayrağına dua etsin. Yoksa yakalamıştım."

"Terliğini almaya iyi niyetle gelirse uçmam"

Hırsızlık şüphelisine de seslenen Öğür, "Terliği burada kaldı. İyi niyetle almaya gelirse uçmam, terliğini geri veririm" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletini çalmaya çalışan şüpheliyi yakalamak için adeta uçtu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletini çalmaya çalışan şüpheliyi yakalamak için adeta uçtu - Son Dakika
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