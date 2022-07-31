Antalya'daki trafik kazasında ölen öğretmenin cenazesi Mersin'de defnedildi - Son Dakika
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Antalya'daki trafik kazasında ölen öğretmenin cenazesi Mersin'de defnedildi

31.07.2022 20:23
Antalya'daki trafik kazasında ölen öğretmenin cenazesi Mersin'de defnedildi

Antalya'da motosikletinin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaşamını yitiren öğretmenin cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

Antalya'da motosikletinin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaşamını yitiren öğretmenin cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen 36 yaşındaki Hakkı Sucugil'in cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'na götürüldü.

Aile ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından öğretmenin naaşı, toprağa verildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Atatürk Bulvarı'nda dün aydınlatma direğine çarpan 07 ALU 287 plakalı motosikletin sürücüsü Sucugil, hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Antalya, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'daki trafik kazasında ölen öğretmenin cenazesi Mersin'de defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'daki trafik kazasında ölen öğretmenin cenazesi Mersin'de defnedildi - Son Dakika
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