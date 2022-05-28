Antalya'da motosikletle otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da motosikletle otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

28.05.2022 23:00
Antalya'da motosikletle otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Antalya'nın Finike ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Tuncay Çakıroğlu (27) idaresindeki 07 AVF 914 plakalı motosiklet, Hasyurt Mahallesi Antalya-Muğla D-400 kara yolunda Z.S.Y. yönetimindeki 07 ALD 486 otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince sürücü Çakıroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi, aynı motosikletteki Engin Topalşahin ambulansla Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İncelemenin ardından Çakıroğlu'nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan motosiklet sürücüsü Çakıroğlu'nun bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da motosikletle otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika


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