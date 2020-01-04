Antalya'da motosikletlerin çarpışması sonucu iki kişi öldü - Son Dakika
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Antalya'da motosikletlerin çarpışması sonucu iki kişi öldü

6 saat önce

Antalya'da iki motosikletin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da motosikletlerin çarpışması sonucu iki kişi öldü, System.String[]

Antalya'da iki motosikletin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde trafiğe kapalı alanda test sürüşü yapan Serdar Kilit (20) yönetimindeki 16 P 1706 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen arkadaşı Alihan Dilek (18) idaresindeki 07 N 1728 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Dilek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Kilit ise kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Cenazeler, Antalya Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 06:00 Kaynak: AA
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