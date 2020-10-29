Antalya'da motosikletli kortejle Cumhuriyet kutlaması - Son Dakika

Antalya'da motosikletli kortejle Cumhuriyet kutlaması

500 motosikletli Türk Bayrakları ve marşlarla şehir turu attı

ANTALYA - Manavgat Belediyesi tarafından cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılında motosiklet kortejli kutlama düzenlendi. 500'e yakın motosikletlinin Türk Bayraklarıyla katıldığı kortejin başını Başkan Şükrü Sözen ve kızı İrem Sözen çekti. Türk Bayrakları ve marşlar eşliğinde caddelerde ilerleyen motosikletliler kentte büyük bir coşku yaşattı

Side'ye özgü Sidem'way adı verilen açık traktörler de Cumhuriyet Bandosu ile birlikte korteje katıldı. Sidem'way'lere vatandaşlar da ellerinde bayraklarıyla binerek kortejin coşkusunu artırdı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in başını çektiği kortej, Atatürk Kültür Merkezi, Zübeyde Hanım, Sanayi Kavşağı, Barbaros, Remzi Güven, İbrahim Sözen, Antalya, Hastane, Demokrasi, Güllük ve Hisar Cadde'lerini geçerek halkı selamladı. Manavgat halkı balkonlardan ve cadde kenarlarından kortej geçişine alkışlarla destek verdi. Kortej, Atatürk Kültür Merkezi önünde sonlandı. Başkan Şükrü Sözen, korteje motosikletleriyle katılarak destek veren herkese teşekkür etti. Sözen, "Bugün desteğiniz çok önemliydi. Ulu Önderimiz Atatürk'ün bıraktığı Cumhuriyeti her zaman sahiplendiğimizin örneğini hep beraber verdik. Samimiyetinize yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki hepiniz varsınız. İyi ki sizin gibi duyarlı insanlar var ki, bu ülkenin geleceği her zaman garantide. Bugün burada Cumhuriyetimize olan bağlılığımızı bir kez daha hep birlikte dile getirdiğimiz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi. Manavgat'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında akşam Saat 20.00'de Manavgat Belediyesi merkezi sistem üzerinden 10. Yıl Marşı çalındıktan sonra Atatürk Kültür Merkezi üzerinden havai fişek gösterisi yapıldı.