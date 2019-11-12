Son Dakika Haberleri: Antalya'da motosikletli trafik polislerine sürüş teknikleri eğitimi verildi
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Antalya'da motosikletli trafik polislerine sürüş teknikleri eğitimi verildi

6 saat önce

Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli motosikletli trafik polislerine "Motosikletli Trafik Polis Timleri Sürüş Teknikleri Eğitimi" verildi.

Antalya'da motosikletli trafik polislerine sürüş teknikleri eğitimi verildi, System.String[]

Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli motosikletli trafik polislerine "Motosikletli Trafik Polis Timleri Sürüş Teknikleri Eğitimi" verildi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Antalya'da huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında vatandaşın can ve mal kaybını koruyan, gözeten, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için personelinin hizmetteki verimliliğini artırmak amacıyla farklı konularda eğitimler vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde trafiğe kapalı otopark alanında trafik birimlerinde görevli motosikletli trafik timlerinde çalışan personelin yenilik ve gelişmelere uyum sağlaması, çalışma alanlarıyla ilgili becerilerini arttırmaları amacıyla eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimler 6 Aralık'a kadar devam edecek.

Antalya, Huzur, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:48 Kaynak: AA
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