Müebbet hapisle aranan şahıs jandarmaya yakalandı - Son Dakika
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Müebbet hapisle aranan şahıs jandarmaya yakalandı

13.08.2022 11:50
Müebbet hapisle aranan şahıs jandarmaya yakalandı

Antalya'da müebbet hapis cezasıyla aranan ve 5 yıldır firari olan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'da müebbet hapis cezasıyla aranan ve 5 yıldır firari olan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aksu ilçesi Topallı bölgesinde jandarma şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan kontrolde S.E.'nin, "Kasten adam öldürme suçundan, müebbet hapis cezası, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan, 2 yıl 6 ay, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan 5 ay, silahlı nitelikli yağma suçundan 3 yıl 4 ay" suçlarından arandığı ve yaklaşık 5 yıldır firari olarak kaçtığı tespit edildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müebbet hapisle aranan şahıs jandarmaya yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müebbet hapisle aranan şahıs jandarmaya yakalandı - Son Dakika
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