Antalya'da müftülük binasında yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da müftülük binasında yangın - Son Dakika

Antalya'da müftülük binasında yangın

6 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde müftülük binasında elektrik kontağından yangın çıktı.

Antalya'da müftülük binasında yangın, System.String[]

Antalya'nın Kemer ilçesinde müftülük binasında elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken yangın sırasında binada Kur'an Kursu eğitimi gören 21 öğrenci, bahçede yangının söndürülmesini beklerken ders çalışmaya devam etti.


Yangın, Yeni Mahalle 421. Sokak'ta bulunan Kemer İlçe Müdürlüğünde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müftülük kompleksinin lojman bölümünde, prize ara kablo ile mini fırın bağlanması nedeniyle, ara kablolardan yayılan elektrik aleve dönüşerek bir koltuğu tutuşturdu. Olay, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Müftülük çalışanları ve gelen itfaiye ekibi binada öğrenim gören Kur'an Kursu öğrencilerini ve lojmandakileri bahçeye çıkararak, soğutma çalışması yaptı.


Söndürme çalışmaları sırasında ders çalışmaya devam eden öğrenciler ise daha sonra yurda yerleştirildi. - ANTALYA

Müftülük, Antalya, Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:23 Kaynak: İHA
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