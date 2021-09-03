Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Tekerli, aşure geleneğini ilerleyen yıllarda aynı heyecan ve şenlik havasıyla devam ettireceklerini dile getirdi.

Müftü Uysal tarafından yapılan duanın ardından misafirlere aşure dağıtıldı.

AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker , AK Parti Antalya İl Başkan Yardımcıları, AK Parti Muratpaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Muratpaşa Müftüsü Kuddusi Uysal, esnaf ve vatandaşların katıldığı etkinlik özel bir işletmede gerçekleştirildi.

Antalya 'da AK Parti Muratpaşa İlçe Başkan Yardımcısı Nedim Tekerli ev sahipliğinde muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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