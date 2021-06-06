Antalya'da muhtarlık ara seçimleri - Son Dakika

Antalya'da, farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti seçimleri için sandık başına gidildi.

Serik ilçesi Belek Mahallesinde seçmenler, okullara kurulan 16 sandıkta muhtar belirlemek için oy kullandı.

Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar gereği seçimde Kovid-19 pozitifli ve temaslı kişilerin oy kullanabilmeleri için ayrı oy sandığı kuruldu.

Seçimde Coşkun Şahin ve Fatma Esin Aksu yarıştı. Yapılan sayım sonucunda 4 bin 812 seçmenden 2 bin 802'si oy kullandı. Oylardan 1985'i Şahin'e çıkarken, Aksu ise 742 oy aldı.

Toplam 75 oy ise geçersiz sayıldı.

Yeni muhtar seçilen Coşkun Şahin, seçmenlere teşekkür etti.