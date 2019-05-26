Son Dakika Haberleri: Antalya'da "Multipl Skleroz"programı

Antalya'da "Multipl Skleroz"programı

5 saat önce

Antalya Multipl Skleroz (MS) Derneği, hastalığa dikkati çekmek için program düzenledi.

Antalya'da
Antalya Multipl Skleroz (MS) Derneği, hastalığa dikkati çekmek için program düzenledi.
Antalya MS Derneği, "Multipl Skleroz" hastalığının farkındalığını arttırmak, hastalıkla ilgili gerçek dışı algıları düzeltmek amacıyla Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezinde (ASSİM) program gerçekleştirdi.
"Dünya MS Farkındalık Günü 2. Antalya Etkinliği"nde, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümünden Prof. Dr. Ferah Kızılay, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümünden Doç. Dr. Fatma Kurtuluş ile uzman doktor Burcu Yüksel, MS'te merak edilenler ve tedavi süreciyle ilgili sunum yaptı.
Özel hastanelerden konunun uzmanları da beslenme, fizik tedavi yöntemleri ve farkındalık konusundan konferans verdi.
Antalya MS Derneği Başkanı Demet Yeğenoğlu, yaptığı açıklamada, derneklerinin kuruluş işlemlerinin 3 Ocak 2018'de tamamlandığını hatırlatarak, 40 üyeye ulaşıldığını ifade etti.
Yeğenoğlu, derneklerinin yaptığı toplantıları, görüşmeleri, katılınılan eğitimler ve tüm faaliyetleri Dernek Başkan Yardımcısı Belgüzar Başaran'ın raporlandırdığını belirtti.
Dernek üyesi Dilşah Oğrak'ın da web sitesi üzerinde çalıştığını aktaran Yeğenoğlu, hasta ve yakınlarının ekonomik, sosyal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olarak farkındalık oluşturmak, ağır hastalara umut olmak istediklerini vurguladı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:16 Kaynak: AA
Antalya, Güncel
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