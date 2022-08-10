MURATPAŞA'DA DAVUL-ZURNALI TOPLU SÖZLEŞME - Son Dakika
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MURATPAŞA'DA DAVUL-ZURNALI TOPLU SÖZLEŞME

10.08.2022 23:26
MURATPAŞA'DA DAVUL-ZURNALI TOPLU SÖZLEŞME

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nde yaklaşık 2 bin 200 çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin imzalanması belediye fuayesinde işçiler, Belediye-İş Sendikası yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve Başkan Ümit Uysal'ın da katıldığı törenle kutlandı.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nde yaklaşık 2 bin 200 çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin imzalanması belediye fuayesinde işçiler, Belediye-İş Sendikası yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve Başkan Ümit Uysal'ın da katıldığı törenle kutlandı. Davul-zurna eşliğinde halayların çekildiği kutlamalarda, işçiler "Enflasyon karşısında emekçisini ezdirmeyen Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal'a teşekkür ederiz" yazılı pankart astı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle en düşük ücretin bayram ikramiyesi gibi ek ödemeler hariç 7 bin lira olurken, kutlamalarda konuşan Belediye-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan, "Belediyemiz bütçesi dahilinde yapılması gerekeni, en iyisini kırmadan dökmeden, Antalya ölçeğinde yapmak için bize destek olan Belediye Başkanı Ümit Uysal ve komisyonda emeği geçen herkese sendikamız ve emekçilerimiz adına ayrı ayrı teşekkür ederiz. İnşallah daha iyi günlerde bir araya geliriz" diye konuştu. TİS görüşmeleri sürecinde birtakım dedikoduların oluştuğunun da altını çizen Mercan, "Biz bir aileyiz. Bu aile içerisinde gerçekten emeğe, alın terine bu süreçte destek veren Başkanımız Ümit Uysal'a ve ekibine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Hepimiz için hayırlı olsun" dedi.

İKİ YÜKÜMLÜLÜK

Başkan Uysal, ise görüşmelere katılan herkese teşekkür ederken 'İki yükümlülüğümüz var. Bu iki yükümlülük arasında makul bir denge kurmaya çalışıyoruz" dedi. Başkan Uysal, bu dengeyi şu sözlerle anlattı: ?Bu denge, çocuklarımızın geleceğini karartmayacak ama aynı zamanda ülkemizi sosyal, laik, hukuk devleti ekseninde tutacak, Türkiye'mizin geleceğini hem müreffeh hem demokratik olarak değerlendirecek bir kamu yönetiminin başarısını ve hizmet önceliğini aksatmayacak. Mücadelemiz, kamu bütçesinde hem bu hizmetlere hem de emekçilerimizin geçimine yetebileceği en makul oranı tutturabilmek. Mücadelemiz hem insanlarımızın onurlu bir şekilde alın teriyle çalışıp geçimini sağlayabilmesi hem de ülkemizin aydınlık geleceğini tanzim edecek kamucu bir yaklaşımın hizmet kalitesiyle toplumda tasvip edilebilir olması. Bunun ikisinden de vazgeçmiyoruz."

ELİMİZDEN GELENİ AZAMİ YAPTIK

İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle bu dengenin sağlandığını dile getiren Başkan Uysal, "'Bunun bir tanesinden vazgeçiverelim.' Öyle bir şey yok. Ne ondan ne de ondan vazgeçeriz" dedi. Başkan Uysal, Türkiye'nin bugün verimli olamamış, tarım alanlarını ekip dikememiş, teknolojik değişimi gerçekleştirememiş, yüksek kabiliyet gerektiren inovatif ürünlerden ihracat gerçekleştirememiş, kötü yönetilmiş insan kaynakları tablosuyla karşı karşıya olduğunu belirtti. "Elimizden gelenin azamisini yapmaya gayret ettik" diyen Başkan Uysal, "Ama şunu ifade edeyim, çok daha iyi şartları Türkiye'miz, insanlarımız, işçilerimiz, emekçilerimiz hak etmektedir" diye konuştu.

Belediyenin Kariyer Merkezi'nin günlük 110 başvuru aldığını da aktaran Başkan Uysal, 'Türkiye'mizin geleceğiyle ilgili rüyalarımızı ve hayallerimizi hiç unutmadığınız için, yüksek kamu hizmeti kalitesini korumaya gayret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizler de mevcut olanaklar çerçevesinde elimizden gelenin en iyisini bu dengeler içerisinde yapmaya gayret ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kutlamalarda Belediye-İş Sendikası yönetimi Başkan Uysal'a teşekkür çiçeği ve plaketi takdim etti. Muratpaşa Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imza kutlaması hep birlikte yenen öğle yemeğiyle sona erdi.

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Kaynak: DHA

Belediye İş Sendikası, Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MURATPAŞA'DA DAVUL-ZURNALI TOPLU SÖZLEŞME - Son Dakika

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