Antalya'da müteahhidin cinayet zanlısı yakalandı
3 saat önce
Antalya'da bir müteahhidi evinin otoparkında silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:05 Kaynak: İHA
'da bir müteahhidi evinin otoparkında silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Muratpaşa
ilçesi Çağlayan
Mahallesi Bülent Ecevit
Bulvarı üzerindeki apartmanda oturan Fatih Mehmet
Şirazi (51), otoparkta bulunan 34 KH 7852 plakalı otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.
Boynundan ve göğsünden iki kurşunla yaralanan Şirazi, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen T.Ö.'yü (63), yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler T.Ö.'yü Muratpaşa ilçesindeki bir evde saklanırken yakaladı.
T.Ö., emniyetteki ifadesinde Fatih Mehmet Şirazi ile aynı köyden oldukları ve birlikte müteahhitlik yaptıklarını, olay günü aralarında borç yüzünden çıkan tartışmada şahsı silahla öldürdüğünü söylediği öğrenildi. - ANTALYA
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