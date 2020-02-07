Antalya'da mutfak tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da mutfak tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'da mutfak tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında, evde yalnız yaşayan kişi yaralandı.

Antalya'da mutfak tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında, evde yalnız yaşayan kişi yaralandı.

Mahmutlar Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evde bulunan ve itfaiye ekiplerince dışarı çıkarılan Ercan Acar (40), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Acar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kullanılamaz hale gelen evin duvarlarında da patlama nedeniyle çatlaklar oluştuğu görüldü.

Öte yandan, Cikcilli Mahallesi'ndeki bir evin zemin katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın, evde hasara neden oldu.

İtfaiye, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesi, Süper Loto'da 15,6 milyon lira kazanan talihliyi merak ediyor
Valilik önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum" diyerek kendini yakan baba hayatını kaybetti Antalyaspor'un ismi, Fraport TAV Antalyaspor olarak değişiyor Isparta'da 3 kardeşin can verdiği yangında ailesinin feryatları yürekleri dağladı

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 22:13:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da mutfak tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]