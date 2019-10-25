Son Dakika Haberleri: Antalya'da "mutlu pazar" operasyonu
Son Dakika Güncel Antalya'da 'mutlu pazar' operasyonu

Antalya'da "mutlu pazar" operasyonu

21 dakika önce

Antalya'daki semt pazarlarından özellikle yerleşik yabancıların çantalarından cüzdanlarını çaldıkları öne sürülen 8 şüpheli yakalandı.

Antalya'da

Antalya'daki semt pazarlarından özellikle yerleşik yabancıların çantalarından cüzdanlarını çaldıkları öne sürülen 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde semt pazarlarında hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı.

Özellikle yerleşik yabancıların yoğunlukla bulunduğu mahallelerdeki semt pazarlarında cüzdan ve telefon çaldıkları iddia edilen gruba yönelik düzenlenen "mutlu pazar" adı verilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Akraba oldukları ve aralarında iş bölümü yaparak 14 kişinin cüzdanını çaldıkları belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motosikletli sürücü, Örümcek Adam kıyafetiyle yolculuk yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Anket yaptırmadık" deyip oran verdi! Barış Pınarı Harekatı'na halktan büyük destek Ekrem İmamoğlu'nun kurmayları ile İYİ Partililer atıştı Antalya arkadaşının yumruğu ile burnu yırtıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 11:53:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da "mutlu pazar" operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]