Antalya'da müze ve ören yerlerinden 10 ayda 15 milyon lira gelir - Son Dakika

Turizmin başkenti Antalya'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı 24 müze ve ören yerini yılın 10 ayında ziyaret eden 1 milyon 291 bin 559 kişiden 14 milyon 714 bin 904 lira gelir sağlandı.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi yapıları ve müzeleriyle de öne çıkıyor.

Geçen yıl 16 milyon yabancı turistle tüm zamanların rekorunu kıran Antalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle büründüğü sessizliğini "yeni normal" ve "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırılan dönemde bozdu.

Uluslararası hava trafiğinin başlatılması kente dış pazardan gelen turist sayısını da gün geçtikçe artırdı. Böylece haziran başına kadar kapalı kalan müze ve ören yerleri de yeniden kapılarını açtı. Yabancılar kadar yerli turistlerin de ilgi gösterdiği tarihe ışık tutan eserler, ekonomiye de katkı sağladı.

AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, yılbaşından 31 Ekim'e kadar kent merkezi ve ilçelerindeki müze ve ören yerlerini 1 milyon 291 bin 559 kişi ziyaret etti. Kent genelindeki 24 müze ve ören yerinin 10 aylık geliri 14 milyon 714 bin 904 lira oldu.

En çok ziyaretçi Patara Antik Kenti'ne

En çok ziyaretçiyi 10 ayda 248 bin 745 kişiyle Patara Antik Kenti çekerken, bunu sırasıyla 196 bin 386 ziyaretçiyle Phaselis, 145 bin 845 misafirle Olimpos, 102 bin 400 kişiyle Aziz Nikolas Müzesi, 85 bin 466 ziyaretçiyle Myra Antik Kenti takip etti.

Bu dönemde, Aspendos'u 73 bin 398, Alanya Kalesi'ni 69 bin 263, Side Tiyatrosu'nu 65 bin 440, Antalya Müzesi'ni 41 bin 247, Antalya Atatürk Evi'ni 41 bin 13, Perge Antik Kenti'ni 37 bin 957, Side Müzesi'ni 28 bin 696, Simena ören yerini 27 bin 795, Xanthos Antik Kenti'ni 23 bin 868 kişi, Termessos Antik Kenti'ni ise 21 bin 253 kişi gezme imkanı buldu.

Turizmin başkentindeki müzelerden Etnografya 18 bin 870, Mevlevihane 21 bin 729, Andriake Müzesi 13 bin 423, Alanya Müzesi 10 bin 931, Elmalı Müzesi ise 4 bin 372 ve Alanya Atatürk Evi 2 bin 682 misafiri ağırladı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki 500 bin yıl öncesine ışık tutan Karain Mağarası'nı 8 bin 487, Limyra Antik Kenti'ni 2 bin 77, Syedra Antik Kenti'ni ise 216 kişi gezdi.

"2020 Patara Yılı" gelirlere de yansıdı

Cumhurbaşkanlığı tarafından, 2020'nin "Patara Yılı" ilan edilmesi antik kente olan ilgiyi artırdı. Kent genelinde 24 müze ve ören yerinden elde edilen 14 milyon 714 bin 904 liranın 4 milyon 622 bin 878 lirası Patara Antik Kenti'nden sağlandı.

Patara'yı, 2 milyon 877 bin 987 lirayla tarihi yapısı ve sahili kadar tur teknelerinin de uğrak yeri arasında bulunan Phaselis, 1 milyon 525 bin 210 lira gelirle müzesi kadar plajıyla da ünlü Olimpos, 1 milyon 165 bin 139 lirayla Aspendos izledi.

Ekim ayında da en çok ziyaretçiyi 29 bin 638 kişiyle Patara, 25 bin 567 misafirle Phaselis, 22 bin 857 kişiyle Aziz Nikolas Müzesi ağırladı.

"Bu rakamlar verilen kararın yerinde olduğunu gösteriyor"

Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un önerisiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2020'nin Patara yılı ilan edilmesinden gurur duyduğunu söyledi.

Patara'ya ilginin bu yıl yoğun olduğunu vurgulayan Işık, "Patara'nın Antalya genelinde böyle bir rekora imza atmış olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Verilen kararın, ne kadar yerinde olduğunun bir göstergesi. Pandemiye rağmen bu sayılara erişildi." diye konuştu.

Işık, Muğla ve Antalya'nın kesişme noktasında olan hem Kaş'a hem Fethiye'ye turizm değeri katacak olan Patara'nın sadece bölge için değil Türkiye turizmi için de önemli olduğunu anlattı.