Antalya'da müze ve ören yerlerinden 10 ayda 15 milyon lira gelir - Son Dakika

Antalya'da müze ve ören yerlerinden 10 ayda 15 milyon lira gelir

01.12.2020 11:05
Antalya'da müze ve ören yerlerinden 10 ayda 15 milyon lira gelir, System.String[]

Turizmin başkenti Antalya'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı 24 müze ve ören yerini yılın 10 ayında ziyaret eden 1 milyon 291 bin 559 kişiden 14 milyon 714 bin 904 lira gelir sağlandı.

Turizmin başkenti Antalya'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı 24 müze ve ören yerini yılın 10 ayında ziyaret eden 1 milyon 291 bin 559 kişiden 14 milyon 714 bin 904 lira gelir sağlandı.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi yapıları ve müzeleriyle de öne çıkıyor.

Geçen yıl 16 milyon yabancı turistle tüm zamanların rekorunu kıran Antalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle büründüğü sessizliğini "yeni normal" ve "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırılan dönemde bozdu.

Uluslararası hava trafiğinin başlatılması kente dış pazardan gelen turist sayısını da gün geçtikçe artırdı. Böylece haziran başına kadar kapalı kalan müze ve ören yerleri de yeniden kapılarını açtı. Yabancılar kadar yerli turistlerin de ilgi gösterdiği tarihe ışık tutan eserler, ekonomiye de katkı sağladı.

AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, yılbaşından 31 Ekim'e kadar kent merkezi ve ilçelerindeki müze ve ören yerlerini 1 milyon 291 bin 559 kişi ziyaret etti. Kent genelindeki 24 müze ve ören yerinin 10 aylık geliri 14 milyon 714 bin 904 lira oldu.

En çok ziyaretçi Patara Antik Kenti'ne

En çok ziyaretçiyi 10 ayda 248 bin 745 kişiyle Patara Antik Kenti çekerken, bunu sırasıyla 196 bin 386 ziyaretçiyle Phaselis, 145 bin 845 misafirle Olimpos, 102 bin 400 kişiyle Aziz Nikolas Müzesi, 85 bin 466 ziyaretçiyle Myra Antik Kenti takip etti.

Bu dönemde, Aspendos'u 73 bin 398, Alanya Kalesi'ni 69 bin 263, Side Tiyatrosu'nu 65 bin 440, Antalya Müzesi'ni 41 bin 247, Antalya Atatürk Evi'ni 41 bin 13, Perge Antik Kenti'ni 37 bin 957, Side Müzesi'ni 28 bin 696, Simena ören yerini 27 bin 795, Xanthos Antik Kenti'ni 23 bin 868 kişi, Termessos Antik Kenti'ni ise 21 bin 253 kişi gezme imkanı buldu.

Turizmin başkentindeki müzelerden Etnografya 18 bin 870, Mevlevihane 21 bin 729, Andriake Müzesi 13 bin 423, Alanya Müzesi 10 bin 931, Elmalı Müzesi ise 4 bin 372 ve Alanya Atatürk Evi 2 bin 682 misafiri ağırladı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki 500 bin yıl öncesine ışık tutan Karain Mağarası'nı 8 bin 487, Limyra Antik Kenti'ni 2 bin 77, Syedra Antik Kenti'ni ise 216 kişi gezdi.

"2020 Patara Yılı" gelirlere de yansıdı

Cumhurbaşkanlığı tarafından, 2020'nin "Patara Yılı" ilan edilmesi antik kente olan ilgiyi artırdı. Kent genelinde 24 müze ve ören yerinden elde edilen 14 milyon 714 bin 904 liranın 4 milyon 622 bin 878 lirası Patara Antik Kenti'nden sağlandı.

Patara'yı, 2 milyon 877 bin 987 lirayla tarihi yapısı ve sahili kadar tur teknelerinin de uğrak yeri arasında bulunan Phaselis, 1 milyon 525 bin 210 lira gelirle müzesi kadar plajıyla da ünlü Olimpos, 1 milyon 165 bin 139 lirayla Aspendos izledi.

Ekim ayında da en çok ziyaretçiyi 29 bin 638 kişiyle Patara, 25 bin 567 misafirle Phaselis, 22 bin 857 kişiyle Aziz Nikolas Müzesi ağırladı.

"Bu rakamlar verilen kararın yerinde olduğunu gösteriyor"

Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un önerisiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2020'nin Patara yılı ilan edilmesinden gurur duyduğunu söyledi.

Patara'ya ilginin bu yıl yoğun olduğunu vurgulayan Işık, "Patara'nın Antalya genelinde böyle bir rekora imza atmış olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Verilen kararın, ne kadar yerinde olduğunun bir göstergesi. Pandemiye rağmen bu sayılara erişildi." diye konuştu.

Işık, Muğla ve Antalya'nın kesişme noktasında olan hem Kaş'a hem Fethiye'ye turizm değeri katacak olan Patara'nın sadece bölge için değil Türkiye turizmi için de önemli olduğunu anlattı.

Turizmi, Antalya, Ekim, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da müze ve ören yerlerinden 10 ayda 15 milyon lira gelir - Son Dakika


Son Dakika

Arsenal maçında kafatası kırılan Raul Jimenez ameliyat oldu Paranoid şizofreni hastası olan baba 'şeytan' olduğunu düşündüğü 11 aylık bebeğini nehre attı Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı 21 yıl hapis cezasıyla aranan suçlu simit satarken yakalandı: Nereden bileyim arandığımı Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Adana'da 1 lira 75 kuruşluk kapkaç yapan 2 hırsız tutuklandı İlk aşılar 11 Aralık'ta uygulanacak, ilk iki doz aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam
Son Dakika! Bahçeli'den Son Dakika! Bahçeli'den "Ordu Katar'a satıldı" diyen CHP'li Başarır'a sert tepki: Silahlı kuvvetlere zilletin lekesi sürülemez         
11:02
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor         
10:49
Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı         
10:37
Son Dakika! Dağlık Karabağ'da Türk-Rus Ortak Merkezi'nin görevlerine ilişkin mutabakat imzalandı Son Dakika! Dağlık Karabağ'da Türk-Rus Ortak Merkezi'nin görevlerine ilişkin mutabakat imzalandı         
10:35
Putin'in Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı         
10:23
Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi         
10:12
Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı         
09:46
Doğal gazda yıl sonuna kadar zam olmayacak Doğal gazda yıl sonuna kadar zam olmayacak         
09:33
Edirneliler kar yağışını müzik eşliğinde böyle kutladı Edirneliler kar yağışını müzik eşliğinde böyle kutladı         
07:52
Kısıtlamalara rağmen parti yapan gruba polis bakını! 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi Kısıtlamalara rağmen parti yapan gruba polis bakını! 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi         
04:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı         
03:21
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
00:09
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı         
19:41
Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaradan çıkarılan toprakta saklı Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaradan çıkarılan toprakta saklı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 11:14:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da müze ve ören yerlerinden 10 ayda 15 milyon lira gelir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei