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Antalya'da müzisyen evinde ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'da müzisyen evinde ölü bulundu

12.02.2022 13:23
Antalya'da müzisyen evinde ölü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde yalnız yaşayan müzisyen evinde ölü bulundu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yalnız yaşayan müzisyen evinde ölü bulundu.

Zafer Mahallesi 2624 Sokak'ta bir apartmanın giriş katında yaşayan ve müzisyenlik yapan 54 yaşındaki Fatih Övgü'den haber alınamaması üzerine bir arkadaşı eve geldi.

Kapıyı açamayan arkadaşı polise haber verdi. Kapıyı çilingir yardımıyla açan polis, Övgü'nün hareketsiz yattığını gördü. Eve çağrılan sağlık ekipleri Övgü'nün öldüğünü belirledi.

Fatih Övgü'nün cenazesi, işlemlerinin ardından Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Mezarlığı morguna götürüldü.

Antalya'da müzisyen evinde ölü bulundu

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Antalya, Fatih, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da müzisyen evinde ölü bulundu - Son Dakika


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