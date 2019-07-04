Antalya'da muzluk yangını
23 dakika önce
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen yangında 5 dönüm muz bahçesinde hasara yol açtı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:55 Kaynak: AA
'nın Gazipaşa
ilçesinde meydana gelen yangında 5 dönüm muz bahçesinde hasara yol açtı.
Koru Mahallesi Poyraz Koyu bölgesinde muz arazilerinin ve villaların olduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekiplerine ait acil müdahale aracı ve orman işletme ekiplerine ait 5 arazöz ile alevlere müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına villalar bölgesinde tatil yapan vatandaşlar da destek verdi.
Yangın sırasında zarar gören elektrik hatlarında patlamalar meydana geldi.
2 saatlik çalışma sonucu yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangında 5 dönüm muz bahçesi hasar gördü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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