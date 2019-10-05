Son Dakika Haberleri: Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi: 3 ölü
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Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi: 3 ölü

1 saat önce

Antalya'da nar yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi: 3 ölü, System.String[]

Antalya'da nar yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 26 BP 544 plakalı nar yüklü kamyon, Elmalı- Korkuteli kara yolu Öküzgözü mevkisinde devrildi.

Kazada, araçta bulunan 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cenazeler, incelemelerin ardından otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Korkuteli, Antalya, Elmalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:42 Kaynak: AA
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