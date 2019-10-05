Son Dakika Haberleri: Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi: 3 ölü
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Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi: 3 ölü

19 dakika önce

Antalya'da nar yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi: 3 ölü, System.String[]

Antalya'da nar yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yalçın Şahiner (37) yönetimindeki 26 BP 544 plakalı nar yüklü kamyon, Elmalı- Korkuteli kara yolu Öküzgözü mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü Şahiner ile araçtaki Arif Mercan (35) ve Ümit Şen (18) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cenazeler, incelemelerin ardından otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Korkuteli, Antalya, Elmalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:00 Kaynak: AA
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Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi: 3 ölü
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