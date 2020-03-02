Antalya'da Nar Zirvesi - Son Dakika
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Antalya'da Nar Zirvesi

6 saat önce

Antalya'nın marka ürünü Nar (Kırmızı Elmas) ile alakalı Nar üreticileri ve sektör temsilcileriyle toplantı gerçekleştirildi.

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Antalya'nın marka ürünü Nar (Kırmızı Elmas) ile alakalı Nar üreticileri ve sektör temsilcileriyle toplantı gerçekleştirildi.


Nar Toplantısı, Suriye'de hain saldırıda şehit olan askerlerimiz için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Toplantıya, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Şen, Döşemealtı İlçe Müdürü Erkan Çakar, sektör temsilcileri ihracatçılar ve çok sayıda nar üreticisi katıldı. Kalıntı olmayan narların daha yüksek fiyatla yeni pazarlara açılacağı vurgulandı. Kaliteli nar üreten vatandaşlarımızın daha iyi fiyatla ürünlerini pazarlayacağı çalıştayın ana konusuydu.


Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Karaca "Hep birlikte eylem planı hazırlayacağız sektörün tüm paydaşları olarak işbirliği yapacağız. Sorunları dile getirerek yapılan hataların düzeltilmesi için İl ve İlçe Müdürlüğü olarak çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Nar üretimini başka ülkelerde de gerçekleştiriliyor biz ülke olarak güvenilir ürün üretirsek farkımızı ortaya koymuş olacağız ve ürünlerimizi yeni pazarlara yüksek fiyatlarla pazarlamış olacağız. Döşemealtı ilçemizde nar üretimi ile alakalı soruların hızlı çözülmesi için Sosyal İletişim kanallarını aktif kullanacağız" dedi.


Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Şen ise, nar üretiminde kimyasal mücadelenin son çare olduğunu entegre mücadele biyolojik mücadele kullanılması gerektiğini belirtti. Kayıtlı izlenebilir güvenilir ürün üretmenin önemini söyleyen Şen, üreticilerin "Üretici Kayıt Defteri"ni üretimin her aşamasında kayıt altına alınmasını söyledi.


Toplantı soru cevap şeklinde son buldu. - ANTALYA

Değerli Taş, Antalya, Nar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:35 Kaynak: İHA
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