Antalya'da narenciye işleme tesisinde yangın - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde bir narenciye işleme tesisi ve soğuk hava deposunda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi'ndeki tesis ve soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Tesistekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında büyük bir kısmı zarar gören tesis kullanılamaz hale geldi.

Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.