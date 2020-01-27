Antalya'da narenciye işleme tesisinde yangın (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da narenciye işleme tesisinde yangın (2) - Son Dakika

Antalya'da narenciye işleme tesisinde yangın (2)

7 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde bir narenciye işleme tesisi ve soğuk hava deposunda yangın çıktı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir narenciye işleme tesisi ve soğuk hava deposunda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi'ndeki tesis ve soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Tesistekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tesisten yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından görünüyor.

Antalya'da narenciye işleme tesisinde yangın (2)

Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:02 Kaynak: AA
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