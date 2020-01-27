Antalya'da narenciye işleme tesisinde yangın (2) - Son Dakika

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Antalya'da narenciye işleme tesisinde yangın (2)
7 saat önce
Antalya'nın Serik ilçesinde bir narenciye işleme tesisi ve soğuk hava deposunda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:02 Kaynak: AA
Antalya'nın Serik ilçesinde bir narenciye işleme tesisi ve soğuk hava deposunda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi'ndeki tesis ve soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Tesistekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Tesisten yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından görünüyor.
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