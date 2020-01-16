Antalya'da narkotik operasyonu - Son Dakika
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Antalya'da narkotik operasyonu

6 saat önce

Antalya'da, narkotik madde arama köpeği ve İnsansız Hava Aracı (İHA) da kullanılarak gerçekleştirilen operasyonda, aranan 5 şüpheli yakalandı.

Antalya'da narkotik operasyonu, System.String[]

Antalya'da, narkotik madde arama köpeği ve İnsansız Hava Aracı (İHA) da kullanılarak gerçekleştirilen operasyonda, aranan 5 şüpheli yakalandı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi ve bu suçlardan aranan kişilerin yakalanması amacıyla 290 personel, 5 Narkotik Madde Arama Köpeği ve bir İHA kullanılarak çalışma yapıldı.

İl genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda çeşitli suçlardan araması bulunan 5 şüpheli yakalandı.

Ayrıca, 1913 şahıs ve 263 aracın sorgulandığı çalışmada, 8 araç trafikten men edilirken, 49 araca da 53 bin 932 lira ceza uygulandığı bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:50 Kaynak: AA
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