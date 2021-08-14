Son dakika 3. sayfa: Antalya'da narkotik polisinden uyuşturucu tacirlerine ağır darbe - Son Dakika

Antalya'da narkotik polisinden uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

Ticari takside saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Uyuşturucu maddelerin daha çok kanepe altında ve valizlerde saklandığı görüldü

-Operasyon anları polis kamerasında

ANTALYA - Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 49 uyuşturucu operasyonunda 23 kilo 847,40 gram ve 22 bin 781 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin daha çok buzdolabı ve kanepe altlarında saklandığı görüldü. Öte yandan narkotik köpeği tarafından bir ticari takside yapılana aramada da uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları ise polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve grupların deşifresi amacıyla bir dizi operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında; Zeytinköy Bölgesi olarak bilinen Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka Mahalleleri olmak üzere il genelinde uyuşturucu madde alıcı ve satıcısının irtibatını kesmek, gençlerin uyuşturucu maddelere kolaylıkla erişimini engellemek amacıyla tespit edilen riskli bölgelere yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Narkotik köpeği ticari takside buldu

Narkotik polisleri tarafından 01-10 Ağustos 2021 tarihleri arasında; 49 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilerek, 63 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 23 kilo 847,40 gram ve 22 bin 781 adet uyuşturucu madde, 5 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 985 TL, 120 Euro ve 60 Dolar ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerin daha çok buzdolabı ve kanepe altlarında saklandığı görüldü. Öte yandan narkotik köpeği tarafından bir ticari takside yapılana aramada da uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları ise polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.