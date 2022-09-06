Antalya Havalimanı'na gelen Fas uyruklu H.L.'nin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliği ekiplerince yaptırılan iç beden muayenesinde 100 adet kapsül halinde daralı bin 100 gram macun esrar maddesi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli H.L. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Antalya, Fas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fas uyruklu yolcunun midesinde 100 kapsül macun esrar yakalandı - Son Dakika

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