Antalya'da Nefes Borusuna Lokum Yapışan Kişi Öldü
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, cami çıkışında ikram edilen lokum nefes borusuna yapışan kişi yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, cami çıkışında ikram edilen lokum nefes borusuna yapışan kişi yaşamını yitirdi.
Merkez Camisi'ne giden Ünal Arıkan (82), çıkışta ikram edilen lokumu yedikten sonra fenalaştı.
Ünal Arıkan, sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Hastanedeki ilk incelemede Arıkan'ın nefes borusuna 2 parça lokum yapıştığı belirlendi. Arıkan'ın, nefes borusuna yapışan lokum nedeniyle öldüğü bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:11 Kaynak: AA
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