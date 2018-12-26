Antalya'da Nefes Kesen Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticaretinin elebaşı olduğu iddia edilen bir kişi teknik ve fiziki takibin ardından dağıtım sırasında suçüstü yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticaretinin elebaşı olduğu iddia edilen bir kişi teknik ve fiziki takibin ardından dağıtım sırasında suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Manavgat-Side bölgesinde uyuşturucu ticaretini önlemek için çalışmalarını sürdürdü. Jandarma, aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticaretinin başında olduğu ileri sürülen İ.K.'nin Manavgat-Alanya D-400 karayolu Ulualan mevkiinde torbacı olduğu tahmin edilen şahsa mal vereceği bilgisine ulaştı. Ekipler nefes kesen takibin ardından İ.K. ve yanında bulunan K.Ö.'yü yol kenarındaki bir şahsa uyuşturucu verirken suçüstü yaptı. 07 ZP 913 plakalı otomobille D-400 karayolunda ters yönde kaçmaya çalışan İ.K. ve K.Ö, önlerinin kesilmesi sonucunda yakalandı. Araçtan inerek kaçmaya çalışan 2 kişi etrafa çok sayıda uyuşturucu hap atarken, araçta ve üzerlerinde yapılan aramada yaklaşık 500 adet uyuşturucu hap ve yüklü miktarda metamfetamin ele geçirdi.



Yere yatırılan şüpheliler, jandarma ekiplerinin gelmesinin ardından sorgulanmak üzere Side Jandarma Komutanlığına götürüldü.



Operasyonla Side bölgesinde uyuşturucuya büyük bir darbe vurulduğunu belirten yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini dile getirdi. - ANTALYA

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