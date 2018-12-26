Antalya
'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu ticaretinin başı olduğu iddia edilen bir kişi aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından nefes kesen operasyon ile suçüstü yakalandı.
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat
ilçesi'nde uyuşturucu ticaretinin başı olduğu iddia edilen bir kişi teknik ve fiziki takibin ardından dağıtım sırasında suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat- Side
bölgesinde uyuşturucu ticaretini önlemek için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Jandarma
, aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticaretinin başında olduğu ileri sürülen İ.K.'nin Manavgat- Alanya D-400 Karayolu
Ulualan mevkiinde torbacı olduğu tahmin edilen şahısa mal vereceği bilgisine ulaştı. Nefes kesen takibin ardından İ.K. ve yanında bulunan K.Ö.'yü yol kenarındaki bir şahısa uyuşturucu verirken suçüstü yaptı. 07 ZP 913 plakalı otomobil ile D-400 Karayolunda ters yönde kaçmaya çalışan İ.K. ve K.Ö., önlerinin kesilmesi sonucunda yakalandı. Araçtan inerek kaçmaya çalışan 2 kişi etrafa çok sayıda uyuşturucu hap atarken, araçta ve üzerlerinde yapılan aramada 500 dolayında uyuşturucu hap ve yüklü miktarda metamfetamin ele geçirdi.
Yere yatırılan şüpheliler, resmi jandarma ekiplerinin gelmesinin ardından jandarma aracına alınarak sorgulanmak üzere Side Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Gerçekleştirilen operasyonla Side Bölgesinde uyuşturucuya büyük bir darbe vurulduğunu belirten yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini dile getirdiler.