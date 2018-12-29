Son Dakika Haberleri: Antalya'da Nefes Kesen Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Antalya'da Nefes Kesen Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu dağıtımı sırasında suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da Nefes Kesen Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu dağıtımı sırasında suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Manavgat Jandarma ekipleri aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticaretinin başında olduğu ileri sürülen İ.K.'nin Manavgat- Alanya D-400 karayolu Ulualan mevkiinde torbacı olduğu tahmin edilen şahsa mal vereceği bilgisine ulaştı. Ekipler nefes kesen takibin ardından İ.K. ve yanında bulunan K.Ö.'yü yol kenarındaki bir şahsa uyuşturucu verirken suçüstü yaptı. 07 ZP 913 plakalı otomobille D-400 karayolunda ters yönde kaçmaya çalışan İ.K. ve K.Ö., önlerinin kesilmesi sonucunda yakalandı. Araçtan inerek kaçmaya çalışan 2 kişi etrafa çok sayıda uyuşturucu hap atarken, araçta ve üzerlerinde yapılan aramada yaklaşık 500 adet uyuşturucu hap ve yüklü miktarda metamfetamin ele geçirdi.

Yere yatırılan şüpheliler, jandarma ekiplerinin gelmesinin ardından sorgulanmak üzere Side Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen I.K. ile uyuşturucu çetesinin üyesi oldukları belirtilen A.Y. ve K.Ö. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. O.U. işe adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:55 Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa
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