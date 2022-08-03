Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı 29 derece ölçüldü. Öğle saatlerinde ise nem oranı yüzde 80 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da yoğun nem bunalttı - Son Dakika

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