Antalya'da yoğun nem bunalttı - Son Dakika
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Antalya'da yoğun nem bunalttı

03.08.2022 11:51
Antalya'da yoğun nem bunalttı

Antalya'da nem oranının yüzde 80'e çıkması nedeniyle yüksek yerlerden bakanlar şehir merkezini görmekte zorlandı.

Antalya'da nem oranının yüzde 80'e çıkması nedeniyle yüksek yerlerden bakanlar şehir merkezini görmekte zorlandı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı 29 derece ölçüldü. Öğle saatlerinde ise nem oranı yüzde 80 olarak ölçüldü.

Nem bulutları, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı.

Yüksek kesimlerden bakıldığında, kent merkezindeki bulutu andıran nem yoğunluğu dikkati çekti.

Tünektepe ve Kepez seyir terası bölgelerden bakanlar, şehir merkezini görmekte zorlandı.

Görüş mesafesini etkileyen nem bulutları kent sakinlerini ve turistleri bunaltı.

Nemden bunalan tatilciler, Konyaaltı Plajı'nda denize girerek serinledi.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da yoğun nem bunalttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da yoğun nem bunalttı - Son Dakika
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