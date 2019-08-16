Antalya'da nem yüzde 60'ın üzerine çıktı

Antalya'da nem yüzde 60'ın üzerine çıktıANTALYA - Antalya bugün sezonun en yüksek nem oranını yaşıyor.

Antalya'da nem yüzde 60'ın üzerine çıktı

ANTALYA - Antalya bugün sezonun en yüksek nem oranını yaşıyor. Nemin yüzde 65'lere çıkmasıyla birlikte turistler de, hem serin olan hem de nem bulutlarını görebilecekleri yüksek manzaralı yerlere çıktı.

Antalya'da nem oranının yüzde 65'lere ulaşmasıyla hissedilen hava sıcaklığı 30 dereceyi buldu. Nem bunaltıcı etkisiyle tatilciler ve gezginler yüksek manzaralı yerleri tercih etti. Kepez ilçesinde bulunan seyir terasından kent merkezinin üzerine çöken nem bulutları turistlerin ilgisini çekti. Kimi manzarayı izlerken, kimi de fotoğraf çekindi.

Seyir terasına motoruyla gelen bir vatandaş, Antalya'da havaların çok sıcak olduğunu belirterek, serin olduğu için buraya geldiğini söyledi. Seyir terasının esintili olmasından dolayı hava almak ve rahatlamak için sık sık geldiğini ifade eden genç, "Deniz kenarı çok nemli. Burası serin olduğu için özellikle akşamları çok kalabalık oluyor. Burası Antalya'nın gözde mekanlarından birisi" diye konuştu.

Burdur'dan gelen bir aile ise, İstanbul ve İzmir'in uzak olmasından dolayı genellikle Antalya'yı tercih ettiklerini belirtti.

Antalya'da nem oranının akşam saatlerinde yüzde 81'e çıkması bekleniyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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