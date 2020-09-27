Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ -10 - Son Dakika

Dörtdivan'da orman yangını (1)

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekipleri yangına müdahale ediyor.

Öğle saatlerinde, Dörtdivan ilçesi Ortaköy mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Bolu, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede ilçelerinden itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi. Yangına müdahale edilirken, yangının köy evlerine sıçramaması için çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangın görüntüler-Röportaj-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/DÖRTDİVAN(Bolu),

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Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde binanın zemin katındaki daireden gelen kokuları fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine polis, dairede yalnız yaşayan Muhammed Uğur Kadıoğlu'nun (58) öldüğünü belirledi. Kadıoğlu'nun yaklaşık 6 gün önce hayatını kaybettiği tahmin edildi.Olay, Darıca Osmangazi Mahallesi Tunay Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Apartmanda yaşayanlar binanın zemin katından gelen kokuyu fark etti. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine polis ekipleri geldi. Daireye giren polis ekipleri, yalnız yaşayan Muhammed Uğur Kadıoğlu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekipleri, dairede olay yeri inceleme çalışması yaptı. Yaklaşık 6 gün önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Muhammed Uğur Kadıoğlu'nun cenazesi, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bina önünden görüntüler Ekiplerin çalışmaları Detay

HABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),

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Antalya'da sahile ilgi azaldı

ANTALYA'da yüzde 80'e kadar ulaşan nem nedeniyle Beydağları nem bulutlarının arkasında kaldı. Sahilin ise önceki günlere göre boş olduğu görüldü.Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, öğle saatlerinde nem oranı yüzde 80'e kadar ulaştı. Yüksek nem oranı nedeniyle kentte zaman zaman görüş mesafesi düşerken kentin silüetini oluşturan Beydağları ise nem bulutları arkasında kaldı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki insan yoğunluğunun ise önceki günlere göre azaldığı görüldü. Sıcaklığın 28 derece ölçüldüğü denize girmek için gelen az sayıda kişi ise sosyal mesafe kuralına uyarak sahilde oturdu.Havanın parçalı bulutlu olması nedeniyle zaman zaman gölge düşen sahilde denize girenler ise rüzgar nedeniyle oluşan dalgalarla da mücadele etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Konyaaltı sahilinin genel görüntüsüGüneşlenen ve denize girenlerden detay görüntüDetaylar

HABER: Semih ERSÖZLER- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Atlarla denizde antrenman

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Spor Tesisleri antrenör ve binicilileri, at üzerinde yaptıkları antrenmanları sahile taşıdı.

Tesis antrenörleri ve binicileri eşliğinde Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi mevkiinde denize sokulan atlar, vatandaşların ilgi odağı oldu. Denizden çıkıp dörtnala koşan atlara, zaman zaman kum banyosu da yaptırıldı. Ayda bir kez atları denize sokarak rahatlattıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Spor Tesisleri Müdürü ve Antrenörü Duhan Doru, denizin atlara keyif vermesinin yanı sıra yaralarına da iyi geldiğini belirterek, "Bu tür antrenmanları belirli periyotlarla yapıyoruz. Denizdeki tuzlu su, eklem, kas ve tırnak yapısına iyi geliyor. Atlarımızın özgüvenini yükseltiyor. Aynı zamanda sonbahardaki iyotlu hava atların solunum yapısına ve sinüzitlerine de iyi geliyor. Bize bu imkanları sağlayan ve her konuda desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ediyorumö dedi.