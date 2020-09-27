Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ -10 - Son Dakika

Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ -10

Gelen son dakika haberine göre Dörtdivan'da orman yangını (1)BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ -10, System.String[]

Dörtdivan'da orman yangını (1)

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekipleri yangına müdahale ediyor.

Öğle saatlerinde, Dörtdivan ilçesi Ortaköy mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Bolu, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede ilçelerinden itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi. Yangına müdahale edilirken, yangının köy evlerine sıçramaması için çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangın görüntüler-Röportaj-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/DÖRTDİVAN(Bolu),

========================

Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde binanın zemin katındaki daireden gelen kokuları fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine polis, dairede yalnız yaşayan Muhammed Uğur Kadıoğlu'nun (58) öldüğünü belirledi. Kadıoğlu'nun yaklaşık 6 gün önce hayatını kaybettiği tahmin edildi.Olay, Darıca Osmangazi Mahallesi Tunay Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Apartmanda yaşayanlar binanın zemin katından gelen kokuyu fark etti. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine polis ekipleri geldi. Daireye giren polis ekipleri, yalnız yaşayan Muhammed Uğur Kadıoğlu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekipleri, dairede olay yeri inceleme çalışması yaptı. Yaklaşık 6 gün önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Muhammed Uğur Kadıoğlu'nun cenazesi, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:  Bina önünden görüntüler Ekiplerin çalışmaları Detay

HABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),

==============================

Antalya'da sahile ilgi azaldı

ANTALYA'da yüzde 80'e kadar ulaşan nem nedeniyle Beydağları nem bulutlarının arkasında kaldı. Sahilin ise önceki günlere göre boş olduğu görüldü.Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, öğle saatlerinde nem oranı yüzde 80'e kadar ulaştı. Yüksek nem oranı nedeniyle kentte zaman zaman görüş mesafesi düşerken kentin silüetini oluşturan Beydağları ise nem bulutları arkasında kaldı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki insan yoğunluğunun ise önceki günlere göre azaldığı görüldü. Sıcaklığın 28 derece ölçüldüğü denize girmek için gelen az sayıda kişi ise sosyal mesafe kuralına uyarak sahilde oturdu.Havanın parçalı bulutlu olması nedeniyle zaman zaman gölge düşen sahilde denize girenler ise rüzgar nedeniyle oluşan dalgalarla da mücadele etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Konyaaltı sahilinin genel görüntüsüGüneşlenen ve denize girenlerden detay görüntüDetaylar

HABER: Semih ERSÖZLER- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

==============================

Atlarla denizde antrenman

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Spor Tesisleri antrenör ve binicilileri, at üzerinde yaptıkları antrenmanları sahile taşıdı.

Tesis antrenörleri ve binicileri eşliğinde Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi mevkiinde denize sokulan atlar, vatandaşların ilgi odağı oldu. Denizden çıkıp dörtnala koşan atlara, zaman zaman kum banyosu da yaptırıldı. Ayda bir kez atları denize sokarak rahatlattıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Spor Tesisleri Müdürü ve Antrenörü Duhan Doru, denizin atlara keyif vermesinin yanı sıra yaralarına da iyi geldiğini belirterek, "Bu tür antrenmanları belirli periyotlarla yapıyoruz. Denizdeki tuzlu su, eklem, kas ve tırnak yapısına iyi geliyor. Atlarımızın özgüvenini yükseltiyor. Aynı zamanda sonbahardaki iyotlu hava atların solunum yapısına ve sinüzitlerine de iyi geliyor. Bize bu imkanları sağlayan ve her konuda desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ediyorumö dedi.

Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ -10
Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ -10
Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ -10
Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ -10
Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ -10

Antalya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 15:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ -10 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a karşı harekata başlıyor Leicester City Manchester City'yi, Vardy'nin 3 gol attığı maçta 5-2 yendi Suarez'in 2 gol attığı maçta Atletico Madrid, Granada'yı 6-1 mağlup etti Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin
G.Saraylı Luyindama, performansıyla eleştirilerin odağı oldu: Oyundan atılmalıydı G.Saraylı Luyindama, performansıyla eleştirilerin odağı oldu: Oyundan atılmalıydı         
22:15
Fatih Terim derbiden sonra, önce hakemi sonra da kendi oyuncularını eleştirdi Fatih Terim derbiden sonra, önce hakemi sonra da kendi oyuncularını eleştirdi         
22:07
G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü         
21:24
Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı         
20:23
Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1467 yeni vaka tespit edildi         
18:58
Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi         
18:37
Süper Kupa şampiyonu Bayern Münih, Hoffenheim'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu Süper Kupa şampiyonu Bayern Münih, Hoffenheim'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu         
18:37
Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı         
17:44
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı         
16:39
Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı         
16:15
Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi         
15:35
Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu         
14:36
Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi         
13:54
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu         
22:44
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 22:21:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ -10 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei