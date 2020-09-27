Nemden bunalanlar denizde serinledi - Son Dakika

"Turizmin başkenti" Antalya'da, sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar denizde yüzerek serinlemeye çalıştı.

Antalya'da öğlen saatlerinde hava sıcaklığı 30, nem oranı ise yüzde 70'i buldu.

Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile tatilciler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Plaj şemsiyelerinin altında güneşten korunmaya çalışan tatilciler sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı.

Anne ve babalar çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirdi. Bazı çocuklar yüzmeyi öğrenmeye çalışırken bazıları ise sahilde oyun oynamayı tercih etti.

Sahil bandında yürüyüş yapıp bisiklete binenlerin yanı sıra çok sayıda kişi de gölgelik alanlarda kitap okuyup, piknik yaptı.

Plajlarda salgın tedbirlerine uyulmadığı görüldü

Plajlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine çok fazla uyulmaması da dikkati çekti.