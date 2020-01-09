Antalya'da nesli tükenmek üzere olan 'puhu baykuşu' bulundu - Son Dakika

Antalya'da budama çalışması yapan belediye işçilerinin, bir ağacın dalında yaralı şekilde bulduğu puhu baykuşu tedavi altına alındı.



Demre ilçesi Kömürlük Sahili'nde peyzaj çalışmaları yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı park ve bahçeler ekibi, bir ağaçta budama yapacağı sırada yaralı bir baykuş fark etti. Durumun belediye veteriner hekimlerine bildirilmesinin ardından baykuşun, Türkiye'de nesli tükenmek üzere olan puhu baykuşu olduğu anlaşıldı.



Tedavisi gerçekleştirilen puhu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne bağlı Av Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından koruma altına alındı. - ANTALYA