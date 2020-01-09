Antalya'da nesli tükenmek üzere olan 'puhu baykuşu' bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da nesli tükenmek üzere olan 'puhu baykuşu' bulundu - Son Dakika

Antalya'da nesli tükenmek üzere olan 'puhu baykuşu' bulundu

6 saat önce

Antalya'da budama çalışması yapan belediye işçilerinin, bir ağacın dalında yaralı şekilde bulduğu puhu baykuşu tedavi altına alındı.

Antalya'da nesli tükenmek üzere olan 'puhu baykuşu' bulundu, System.String[]

Antalya'da budama çalışması yapan belediye işçilerinin, bir ağacın dalında yaralı şekilde bulduğu puhu baykuşu tedavi altına alındı.


Demre ilçesi Kömürlük Sahili'nde peyzaj çalışmaları yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı park ve bahçeler ekibi, bir ağaçta budama yapacağı sırada yaralı bir baykuş fark etti. Durumun belediye veteriner hekimlerine bildirilmesinin ardından baykuşun, Türkiye'de nesli tükenmek üzere olan puhu baykuşu olduğu anlaşıldı.


Tedavisi gerçekleştirilen puhu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne bağlı Av Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından koruma altına alındı. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Demre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş, hazırlık maçında Mezokövesd-Zsory'yi 2-0 yendi
Güzellik uğruna 4 ayda 4 kez dolgu yaptıran kadın, alt dudağını kaybetti AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası

Son Dakika Haberleri
16:08 Bakan Selçuk, engelliler ile devlet korumasındaki gençleri kamuya atama töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
16:08 Arsin OSB'de, çatı tipi güneş santrali hakkında bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
16:08 Beyoğlu Belediyesi evsizler için seferber oldu - Son Dakika
16:07 Engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi... - Son Dakika
16:07 'hizmet bayrağını yukarıda tutacağız' - Son Dakika
14:54 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Son Dakika
14:49 Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 16:11:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da nesli tükenmek üzere olan 'puhu baykuşu' bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]