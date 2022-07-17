Antalya'da Nifrit Çayı'ndaki kirliliğin otel lojmanlarından kaynaklandığı belirlendi - Son Dakika
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Antalya'da Nifrit Çayı'ndaki kirliliğin otel lojmanlarından kaynaklandığı belirlendi

17.07.2022 14:47
Antalya'da Nifrit Çayı'ndaki kirliliğin otel lojmanlarından kaynaklandığı belirlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Nifrit Çayı'nda balık ölümlerine neden olan kirliliğin, bölgede bulunan bir otelin lojmanlarından kaynaklandığı tespit edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Nifrit Çayı'nda balık ölümlerine neden olan kirliliğin, bölgede bulunan bir otelin lojmanlarından kaynaklandığı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Kızılağaç Mahallesi'nden geçerek denize ulaşan Nifrit Çayı'nın, atık dökülerek kirletildiği ve kirliliğin balık ölümlerine neden olduğunun belirlendiği bildirildi.

Çayda kirliliğe neden olan atık suyun, Kızılağaç Mahallesi'nde bulunan bir otelin Karacalar Mahallesi'ndeki lojmanlarından geldiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, çevre koruma timinin konuyla ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Nifrit Çayı'ndaki kirliliğin otel lojmanlarından kaynaklandığı belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Nifrit Çayı'ndaki kirliliğin otel lojmanlarından kaynaklandığı belirlendi - Son Dakika
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