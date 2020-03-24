Antalya'da nikahı kıyılan çifte maske ve eldiven hediye edildi - Son Dakika
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Antalya'da nikahı kıyılan çifte maske ve eldiven hediye edildi

7 saat önce

Antalya'da nikahı kıyılan bir çifte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, eldiven ve dezenfektan armağan verildi.

Antalya'da nikahı kıyılan çifte maske ve eldiven hediye edildi, System.String[]

Antalya'da nikahı kıyılan bir çifte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, eldiven ve dezenfektan armağan verildi.

Konyaaltı Belediye Evlendirme Dairesindeki Murat Günarslan ve Rus uyruklu gelin Oksana Bats'ın nikah törenine şahitler ve nikah memuru ile 4 davetli katıldı.

Nikah töreni öncesinde gelin ve damat ile salona gelen yakınlarının ateşleri ölçüldü. Törene katılanların, uzmanların belirttiği 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyduğu ve tokalaşmadan selamlaştığı görüldü.

Nikah memuru, nikahını kıydığı çifte koronavirüs salgını nedeniyle maske, eldiven ve dezenfektan hediye etti.

Damat Murat Günarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada ve ülkede salgın hale gelen koronavirüs salgını nedeniyle nikah törenlerine yakınlarının yanı sıra birçok arkadaşının katılamadığını söyledi.

Nikah tarihini daha önce aldıkları için töreni iptal edemediklerini aktaran Günarslan, "Salgına karşı uyarıları dikkate aldık ve salona gelen yakınlarımızın ateşini ölçük, el hijyenini sağladık. Hayatımızda ilk defa maske ve eldiven aldık ve bu bizimi için çok ilginç bir hediye oldu." diye konuştu.

Gelin Oksana Bats ise mutlu olduklarını dile getirerek, verilen hediyelere ise şaşırmadığını ifade etti.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:46 Kaynak: AA

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