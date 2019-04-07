Son Dakika Haberleri: Antalya'da Nisanda Deniz Keyfi

Antalya'da Nisanda Deniz Keyfi

1 saat önce

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, denizin keyfini çıkardı.

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Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, denizin keyfini çıkardı.


Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 21, deniz suyu sıcaklığı 18 derece, nem oranı ise yüzde 57 ölçüldü.


Nisanda sıcak havayı değerlendirmek isteyenler, Konyaaltı Sahili'nde denize girdi.


Bazı kent sakinleri, sahilde aileleriyle deniz manzarası seyretti, yürüyüş yapıp bisiklete bindi.


Denize giren Nadir Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da dünkü yağışlı havanın bugün yerini güneşe bıraktığını belirterek, "Su serin ama çok rahatlatıcı. Bu yaşta insanı dipdiri yapıyor. Bu yıl hemen hemen her ay denize girdim. Antalya'yı çok seviyorum." dedi.


Şerife Emen ise oğluyla güneşli havada güzel bir gün geçirdiklerini, denize henüz girmeye başlamadıklarını, bunun için haziranı beklediklerini ifade etti.

Bilgi Üke de sıcak havayı görünce köpeğini gezdirmek için sahile geldiğini, hafta içindeki iş stresini deniz kenarında atmaya çalıştığını söyledi.


Üke, herkesi Antalya'nın güzelliklerini görmeye beklediklerini dile getirdi.

Antalya'da hafta boyunca güneşli havanın etkili olması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:51 Kaynak: AA

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